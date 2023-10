Scheibe von Parteibüro der Linken in Dresden eingeworfen

Dresden - Unbekannte haben die Scheibe eines Büros der Partei Die Linke in Dresden eingeworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Scheibe mit einer vollen Glasflasche zerstört. Der Vorfall in der Dresdner Friedrichstadt ereignete sich den Beamten zufolge irgendwann zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwochmorgen. Es sei ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden. Der Staatsschutz ermittelt.