Eine Premiere muss abgebrochen werden. Schauspieler ziehen sich Verletzungen im Gesicht zu, nachdem sie sich eine ascheähnliche Substanz ins Gesicht reiben. Am Theater der Altmark soll die Premiere nun nachgeholt werden.

Stendal - Die drei Schauspieler, die Ende Januar am Theater der Altmark (TdA) während einer Vorstellung Verätzungen im Gesicht erlitten hatten, sind wieder genesen. „Das gesamte Team des TdA freut sich, dass sie nun wieder zurück auf die Bühne können“, hieß es am Montag in einer Mitteilung. „Dafür, wie unsere drei Kollegen diese schmerzhafte Situation und die lange Zeit der Ungewissheit gemeistert haben, schulden wir ihnen Dank und Bewunderung.“

Die Premiere von „Das große Heft“ war am 27. Januar nach der Pause abgebrochen worden, die Schauspieler wurden in einer Klinik behandelt. Während der Aufführung hatten sie sich mit einer Mischung aus einer ascheähnlichen Substanz und Wasser das Gesicht eingerieben. Daraufhin erlitten sie Verätzungen, wie es damals hieß.

Die unterbrochene Premiere solle am 13. April vollendet werden, teilte das Theater weiter mit. Es beschreibt den Roman „Das große Heft“ der ungarischen Autorin Ágota Kristóf als eine der eindringlichsten und zugleich verstörendsten Auseinandersetzungen mit der Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein in Zeiten des totalen Krieges.

Das Theater bedankte sich auch beim Personal der Bergmannstrost Klinik in Halle sowie bei den Zuschauern und den Menschen in Stendal für ihre Unterstützung.