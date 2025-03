Baumaßnahmen im Schauspiel Leipzig sorgen für eine Umplanung im Sommerprogramm. Das Team zieht in einen alten DDR-Kultursaal um.

Leipzig - Wegen Umbauten an seiner Hauptbühne zieht das Schauspiel Leipzig ab April auf das agra-Gelände im Süden der Stadt um. Wie das Theater mitteilte, diene der alte Messepark aus DDR-Zeiten für insgesamt sechs Monate als alternative Spielstätte. Der Spielbetrieb in den übrigen Räumlichkeiten des Schauspiels laufe unterdessen problemlos weiter.

Im ehemaligen Kultursaal der DDR-Landwirtschaftsausstellung agra werden drei Bühnen eingerichtet. Dafür wurde ein spezielles Programm konzipiert, das ab 24. April gezeigt wird. Auf den Außenflächen des Geländes finden ab Juni auch Open-Air-Aufführungen statt.

Frühere Besichtigungen der Bühnen sind am 9. März beim Tag der offenen Tür möglich. Am 12. April gewähren die Schauspielerinnen und Schauspieler in öffentlichen Proben einen Vorgeschmack. Unter dem Programmtitel „ag(o)ra“ sind sämtliche Termine ab sofort im Vorverkauf.