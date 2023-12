Schauer und Wind zum Wochenstart in Mitteldeutschland

Leipzig - Die Woche startet mit Schauern und Wind für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ab dem Vormittag sei mit Bewölkungsaufzug und Durchzug von Schauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Dazu wird ein frischer, böiger Wind erwartet. Im Bergland kann es zu starkem bis stürmischem Südwestwind kommen, auf dem Brocken und dem Fichtelberg werden sogar schwere bis orkanartige Sturmböen erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad an.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark, teils locker bewölkt. Laut der Meteorologen ist gebietsweise weiterhin mit Schauern zu rechnen. Der Wind schwächt in der zweiten Nachthälfte deutlich ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu drei Grad.