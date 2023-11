Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird zum Ende der Woche nass und frostig. Der Donnerstag startet stark bewölkt mit örtlichem Regen und Sprühregen, der im Harz teils gefriert und zur Glättegefahr wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag bleibt es trocken, bis Regen und teils starker bis stürmischer Wind nachmittags wieder zunehmen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad, im Oberharz bei 7 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 0 bis 4 Grad. Es bleibt regnerisch, dabei langsam auf 500 Meter sinkende Schneefallgrenze. An der See weht starker bis stürmischer Wind mit schweren Sturmböen.

Der Freitag bleibt nach Angaben des DWD weiterhin stark bewölkt mit Schauern, teils mit Graupel und örtlichen Gewittern, im Bergland auch Schnee. Es weht starker bis stürmischer Wind, an der See kommt es zu schweren Sturmböen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 2 und 6 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen auf -5 bis 2 Grad. Es kommt weiterhin zu Schauern und Schnee. Stellenweise herrscht Glättegefahr.