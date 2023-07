Berlin/Potsdam - Kräftige Schauer und einzelne Gewitter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Besonders im Norden und Nordosten Brandenburgs treten am Vormittag stürmische Böen und lokaler Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach wird es wechselnd bis stark bewölkt, ab dem Mittag löst sich die Wolkendecke auf und der Regen klingt ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad. Nachts zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel und es bleibt trocken - bei Tiefstwerten zwischen 13 und 16 Grad.

Am Donnerstag wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab, gegen Mittag treten vor allem im nördlichen Brandenburg einzelne Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht zu Freitag kommt es erneut zu Schauern, die wieder rasch abklingen. Dann wird es gering bewölkt und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 14 Grad.

Der Freitag wird laut DWD überwiegend heiter und trocken. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad erwartet. In der Nacht sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen. Es kühlt auf Werte zwischen 13 und 17 Grad ab.