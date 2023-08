Erfurt - Die Thüringer erwartet ein stürmischer Wochenstart mit örtlichem Gewitter und Schauer. Lokal kann es zu Unwetter kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Demnach bleibt es über den Tag wolkig bis stark bewölkt, zunächst regnet es leicht. Am Nachmittag und Abend sind örtlich kräftige Schauer und Gewitter möglich, dabei treten auch Sturmböen auf. Zudem sind laut DWD unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen sowie Hagel in Korngrößen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es weiterhin bewölkt. Gebietsweise treten Schauer und Gewitter auf - bei Tiefstwerten zwischen 17 und 21 Grad.

Am Dienstag bleibt es bewölkt, gebietsweise kommt es zu Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad. Nachts klingt der Regen allmählich ab und die Wolkendecke klart etwas auf. Es werden Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad erwartet.