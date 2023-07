Gotha - Traditionelle Kleidung, Musik und Tänze: Das große Trachten- und Folklorefestival Europeade in Gotha hat nach Schätzung der Stadt 95.000 Menschen gelockt. Die Zahl umfasse alle fünf Veranstaltungstage, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Sonntag zum Abschluss des Fests. Eingerechnet seien dabei auch die rund 5000 aktiven Teilnehmer aus Trachten- und Folkloregruppen, die aus 23 Ländern stammten.

Ein Höhepunkt sei der Festumzug am Samstag gewesen. „Wir hatten 32 Grad, aber es war immer mal wieder bewölkt. Es war also nicht die glühende Hitze, die wir zunächst befürchtet hatten“, so der Sprecher. Dennoch habe die Stadt Vorkehrungen getroffen. So seien Stellen mit Trinkwasser aufgebaut worden, den älteren oder gesundheitlich angeschlagenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei vorgeschlagen worden, nicht unbedingt am Umzug teilnehmen zu müssen. Auch einige Bewohnerinnen und Bewohner hätten entlang der Strecke Tische mit Getränken und Kuchen für die am Umzug Beteiligten hergerichtet. Ein kleines Gewitter habe am Samstagabend eher zu einer willkommen Abkühlung als zu Problemen geführt.

Die Europeade gilt laut Veranstaltern als das größte Trachten- und Folklorefestival Europas und fand bereits zum zweiten Mal in Gotha statt, zuletzt 2013. In der Regel kommen dabei jedes Jahr in einer Stadt in Europa rund 5000 in Trachten- oder Folkloregruppen Aktive zusammen. Das Festival soll zur Völkerverständigung dienen und die Vielfalt und Unterschiede, aber auch die Einheit Europas aufzeigen.