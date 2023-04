Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg erkämpft. Die Königsblauen kamen am Samstagabend gegen Werder Bremen nach Rückstand in der Nachspielzeit noch zu einem 2:1 (0:1). Der VfL Bochum auf dem Relegationsplatz ist vier Spieltage vor Schluss nur einen Punkt entfernt. Marvin Ducksch traf in der 18. Minute für die Bremer, Sepp van den Berg (81.) und Dominick Drexler (90.+2) drehten für Schalke das Spiel.