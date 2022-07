Schäfer bei 1. FC Union angekommen: Keeper Stein erkrankt

Neukirchen - Mittelfeldspieler Andras Schäfer ist am Dienstag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in Österreich angekommen. Der Ungar stand am Nachmittag in Neukirchen am Großvenediger auch erstmals auf dem Trainingsplatz, nachdem er am Montag am Anreisetag noch gefehlt hatte. Union nannte dafür private Gründe.

Derweil fehlte am Dienstag bei beiden Einheiten Yannic Stein. Der Nachwuchstorhüter wurde am Nachmittag als Trainingszuschauer gesichtet. Dabei trug er einen Mund- und Nasenschutz. Nach Clubangaben sei Stein erkrankt. Es soll sich aber nicht um eine Corona-infektion handeln.