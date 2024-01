Hannover - Die Großbäckerei Schäfer's hat wegen möglicher Glassplitter Donauwellen zurückgerufen, die am Donnerstag verkauft wurden. In einzelnen Stücken könnten Glas-Fremdkörper enthalten sein, teilte die Edeka-Gruppe mit, zu der die Bäckerei-Kette gehört.

Betroffen seien ausschließlich die Donauwellen, die am Donnerstag ausgeliefert und an den Bedien-Theken bei Edeka, Edeka Center, Marktkauf und in den Schäfer's-Bäckereien verkauft wurden. Vom Rückruf betroffen seien Filialen in Niedersachsen, Bremen, Ostwestfalen-Lippe und Sachsen-Anhalt.