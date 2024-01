Bremen - Der Schaden aufgrund liegen gebliebener Akten in einem Bremer Sozialzentrum ist höher als erwartet. Er liegt zwischen 1,9 und 2,1 Millionen Euro, wie aus einem Bericht des Sozialressorts hervorgeht, der am Mittwoch in der Sozialdeputation vorgestellt werden sollte. Der Schaden entstand vor allem wegen verjährter Forderungen an andere Kommunen für die Betreuung junger Menschen in der Jugendhilfe. Dem Bericht nach soll es inzwischen gelungen sein, den Rückstau erheblich abzubauen. Zunächst berichteten mehrere Medien über den gestiegen finanziellen Schaden.

Im Februar 2023 waren rund 3000 nicht abschließend und teils unbearbeitete Akten im Sozialzentrum in Bremen-Vahr gefunden worden. Im November hatte es vom Ressort noch geheißen, dass sich der Schaden wegen der verjährten Forderungen aus den unbearbeiteten Akten auf rund 1,5 Millionen Euro belaufe.