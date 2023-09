Erfurt - Die Schäden durch Borkenkäfer in den Thüringer Wäldern bleiben groß. Im August fielen rund 960.000 Festmeter Schadholz an und damit in etwa genauso viel wie im vergleichbaren Vorjahresmonat (954.000 Festmeter), teilte die Landesforstanstalt am Donnerstag mit. Vor allem in den fichtenreichen Wäldern in Ostthüringen habe der Buchdrucker große Schäden verursacht. Im Forstamt Schleiz und im Forstamt Neuhaus seien im August die größten Schadholzmengen angefallen.

Nach dem hochsommerlichen Wetter der vergangenen zwei Wochen habe es nochmals einen intensiver Schwarmflug der Käfer und damit eine weitere Verbreitung der Schädlinge - gerade in den Gebirgslagen - gegeben. Damit hätten sich die Hoffnungen der Waldbesitzer auf eine rückläufige Menge an Borkenkäferschadholz bis zum Jahresende zerschlagen.

Mit dem spürbaren Rückgang der Tageslichtlänge bereiten sich die Buchdrucker langsam auf die Überwinterung unter der Baumrinde oder im Boden vor, hieß es. Im Frühjahr 2024 starte dann die nächste Generation Buchdrucker ihren ersten Schwarmflug.