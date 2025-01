Oslo - Der norwegische Schach-Star Magnus Carlsen hat seine Freundin Ella Victoria Malone geheiratet. Die beiden gaben sich auf einer Zeremonie in der Holmenhollen-Kapelle nordwestlich von Oslo das Ja-Wort, wie der Rundfunksender NRK und weitere norwegische Medien berichteten. Der 34-Jährige trug dabei Anzug und Fliege, seine acht Jahre jüngere Partnerin ein weißes Brautkleid mit Spitzenelementen an Hals, Armen und Dekolleté.

Im Anschluss wurde nach NRK-Angaben im Grand Hotel im Zentrum von Oslo gefeiert, das unter anderem dafür bekannt ist, dass dort alljährlich die in Norwegen gekürten Friedensnobelpreisträger unterkommen. Ein Team des Streaminganbieters Netflix soll das Paar vor und während der Hochzeit begleitet haben.

Erster gemeinsamer Auftritt in Deutschland

Carlsen und Malone waren zum ersten Mal während eines Turniers auf Gut Weißenhaus in Schleswig-Holstein im Februar 2024 gemeinsam abgelichtet worden. Im Mai bestätigte Malone, dass die beiden ein Paar sind. Seitdem hat die aus Oslo stammende Tochter einer Norwegerin und eines Amerikaners den Schach-Großmeister zu diversen Turnieren begleitet, zuletzt auch zu der Schnell- und Blitzschach-WM in New York.

Dort hatte Carlsen gleich zweimal für Aufregung gesorgt: Erst zog er sich als Titelverteidiger nach einem Eklat um seine gegen die Kleiderordnung verstoßende Jeans vom Schnellschach-Turnier zurück. Dann teilte er sich den Titel im Blitzschach mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi, indem beim Stand von 3,5 zu 3,5 nicht weitergespielt wurde. Daraufhin wurden Betrugsvorwürfe laut, wonach er ein Remis schon vor dem Finale und abseits des Spielbretts abgesprochen haben soll. Carlsen bestritt das.