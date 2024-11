Im Pokalduell mit Zweitligist BBSC Berlin werden die Bundesliga-Volleyballerinnen aus Brandenburgs Landeshauptstadt in nur drei Sätzen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Berlin - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind am Samstag mit einem 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)-Sieg beim Zweitliga-Achten BBSC Berlin ins Viertelfinale des deutschen Pokalwettbewerbs eingezogen. Vor nur 250 Zuschauern in der Sporthalle Hämmerlingstraße in Köpenick kontrollierte der Bundesligist aus Brandenburg das Geschehen weitgehend eindeutig. Gegen die Angriffswucht von Danielle Harbin und Eleanor Holthaus fand die BBSC-Abwehr kaum Mittel. Die beiden US-Amerikanerinnen waren mit je elf Punkten auch die Topscorerinnen im Siegerteam.