Potsdam - Der Frauenvolleyball-Bundesligist SC Potsdam hat sein Trainerteam nunmehr komplett beisammen. Neben Chefcoach Riccardo Boieri und seinem Assistenten José Pablo Salleras hat der Supercupgewinner und Vizemeister der vergangenen Saison in dem Argentinier Eduardo Romero einen weiteren Co-Trainer verpflichtet. Der 47-Jährige wird bei den Potsdamerinnen als Athletiktrainer tätig sein. Das teilte der Club der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Romero tritt bei den Brandenburgerinnen die Nachfolge von Ioannis Paraschidis an, der gemeinsam mit dem bisherigen Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez zu Galatasaray Istanbul gewechselt ist. Romero arbeitete zuletzt bei einem Erstligaclub in Südkorea. Er sammelte aber auch bereits Erfahrung in der polnischen, italienischen und türkischen Liga. „Aus meiner Sicht gehört er zu den besten Athletiktrainern der Welt. Er war mein absoluter Wunschkandidat für diese Position“, meint Chefcoach Boieri.