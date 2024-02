Der SC Potsdam scheitert in der Qualifikation für den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Im Duell mit dem deutschen Volleyball-Meister gibt es eine klare Niederlage.

SC Potsdam scheidet in der Champions League aus

Potsdam - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind in der Champions League ausgeschieden. Im Qualifikations-Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale am Mittwoch scheiterte die Mannschaft durch eine klare 0:3 (19:25, 24:26, 22:25)-Heimniederlage am deutschen Meister MTV Stuttgart. Ein Einerblock von Stuttgarts Eline Timmerman beendete die Partie gleich mit dem ersten Matchball. Sechs Tage zuvor hatten die Brandenburgerinnen bereits das Hinspiel mit 0:3 verloren.

In Potsdam benötigten die Schwäbinnen demnach nur noch zwei Satzgewinne zum Weiterkommen. Dieses Ziel hatten sie bereits nach den ersten beiden Durchgängen erreicht. Der Rest der Partie hatte danach eher freundschaftlichen Charakter. Im Viertelfinale bekommt es Stuttgart nun mit dem türkischen Topteam Fenerbahce Istanbul zu tun.

Vor 1200 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena ließ der SC Potsdam anfangs zu viele Break-Chancen ungenutzt. In der Annahme wirkte die Mannschaft alles andere als stabil. Auch Nationalspielerin Antonia Stautz konnte diesmal nicht wie gewohnt die Führungsrolle übernehmen. In der Offensive fehlte Diagonalangreiferin Tara Taubner, die wegen Rückenproblemen pausierte. Danielle Harbin vertrat sie positionsgetreu ordentlich.

Stuttgart nutzte ruhig und abgeklärt die sich bietenden Gelegenheiten. Im zweiten Satz hoffte der SC Potsdam bei einer 20:18-Führung noch einmal auf ein erfolgreiches Ende, doch nach einem Angriff von Harbin ins Aus hatte der Gegner bei 20:20 wieder ausgeglichen und entschied auch diesen Durchgang knapp für sich.