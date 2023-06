Magdeburg - Champions-League-Sieger SC Magdeburg wird an diesem Montagnachmittag im Rathaus der Landeshauptstadt in Sachsen-Anhalt erwartet. Das teilte die Stadt per Twitter mit. Demnach empfängt Oberbürgermeisterin Simone Borris das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert um 17.30 Uhr.

Danach wird sich der SCM, der am Sonntagabend nach einem dramatischen 30:29-Finalsieg gegen Industria Kielce seinen zweiten Titel in der Handball-Champions-League nach 2002 holte, auf dem Rathaus-Balkon vor tausenden Fans erwartet. „Der nunmehr zweite Gewinn des wichtigsten Handballwettbewerbes in Europa macht mich und viele Magdeburger stolz“, sagte Oberbürgermeisterin Borris der „Magdeburger Volksstimme“ (Montag).

„Wir haben das verdient, Magdeburg, die Stadt, der Verein, wir alle wissen, was es bedeutet für diese Stadt und den Verein. Das wird eine große Party“, sagte Routinier Marko Bezjak, der in Köln sein letztes Spiel im SCM-Trikot absolvierte und beim letzten Bundesliga-Heimspiel in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen worden war.