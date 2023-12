Magdeburg - Der SC Magdeburg hat den Vertrag mit dem schwedischen Handball-Nationalspieler Albin Lagergren bis 2028 verlängert. Das gaben die Elbestädter vor der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag bekannt. Der Rückraumspieler war vor der Saison von den Löwen wieder nach Magdeburg zurückgekehrt, er hatte dort bereits von 2018 bis 2020 unter Vertrag gestanden.

„Nach meiner Rückkehr habe ich mich sehr schnell im Team und in der Stadt wohlgefühlt. Es war, als wäre ich nie weg gewesen“, wurde der 31-Jährige in einer Vereinsmitteilung des Champions-League-Siegers zitiert. Für Magdeburg erzielte er seit seiner Rückkehr 40 Tore in 15 Bundesligapartien.

„Albin ist ein herausragender Spieler und seine Verlängerung ist von großer Bedeutung für uns. Gemeinsam mit Omar (Ingi Magnuson) bildet er wohl eines der besten Duos im rechten Rückraum“, sagte Trainer Bennet Wiegert.