Hamburg - Der SC Magdeburg hat im letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahrs vor allem vor der Pause geglänzt. Beim HSV Hamburg gewannen die Grün-Roten am Dienstag vor 6082 Zuschauern mit 43:28 (27:9). Omar Ingi Magnusson war mit seinen elf Treffern der beste SCM-Schütze. Mit dem Sieg bleibt Magdeburg Spitzenreiter und baute seinen Vorsprung in der Tordifferenz deutlich aus.

Die Partie begann mit hohem Tempo, bei dem Magdeburg leichte Vorteile hatte und knapp führte. Hamburg vergab vorn einige Würfe und hatte Glück, dass bei den Gästen nicht alles funktionierte. Dennoch hatte Magdeburg nach einer Viertelstunde schon sechs Tore Vorsprung herausgearbeitet - und den vier Minuten später bereits auf zehn erhöht. HSVH-Trainer Torsten Janssen griff zur zweiten Auszeit, doch der SCM spielte einfach so weiter, führte zur Pause mit 18 Treffern.

Magdeburg gab nach dem Seitenwechsel den zuletzt verletzten Gisli Kristjansson und Philipp Weber Spielzeit, was die Gastgeber zu Ergebniskorrektur nutzten. In Abwehr und Angriff war der SCM längst nicht so konsequent wie in Hälfte eins, hielt den Vorsprung dennoch bis zum Abpfiff deutlich über zehn Treffer.