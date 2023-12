Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat das 62. und letzte Pflichtspiel des Kalenderjahres gewonnen und den Spitzenplatz in der Handball-Bundesliga verteidigt. Gegen Frisch Auf Göppingen siegte der SCM vor 6600 Zuschauern mit 31:27 (17:10). Bester Magdeburger Werfer war einmal mehr Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren.

Magdeburg kam nur schwer in die Partie, vergab vorn einige Bälle und lief einem knappen Rückstand hinterher. Der SCM bekam aber defensiv besseren Zugriff und drehte die Partie nach knapp zehn Minuten (4:3/9.). Gästetrainer Markus Baur zog seine erste Auszeit (8:5/16.), doch die Grün-Roten setzten sich nach und nach weiter ab (12:6/21.). Zur Pause führten die Gastgeber deutlich, hätten das Ergebnis aber noch klarer gestalten können.

Die Elbestädter starteten mit einem 3:0-Lauf in die zweite Halbzeit, führten so früh mit zehn Toren Vorsprung (20:10/34.). Direkt im Anschluss waren es allerdings die Gäste, die per 4:0-Lauf auf sechs Treffer verkürzten und SCM-Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit zwangen.

Magdeburg fand zwar den Spielfaden nicht sofort wieder, stoppte aber zumindest den Lauf der Gäste. Der SCM gewann das Spiel am Ende souverän, spannte sein Publikum aber nach der Pause unnötig auf die Folter.