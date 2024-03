SC Magdeburg nimmt Auswärtshürde: 38:30-Sieg in Gummersbach

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Gummersbach - Keine 48 Stunden nach dem Erfolg über den FC Barcelona hat der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga gewonnen. Beim VfL Gummersbach siegten die Elbestädter 38:30 (17:14) und bleiben mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Tabellenführer Füchse Berlin. Bester SCM-Schütze war am Samstag Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren, davon zehn per Siebenmeter.

Beide Teams begannen vor 4132 Zuschauern nervös und produzierten zu Beginn viele unnötige Fehler und Fehlwürfe. Tore fielen im Anschluss zwar schneller, doch weiterhin konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Magdeburg fand im Angriff zwar immer wieder Lösungen, doch in der Abwehr fehlte der Zugriff. Der SCM erarbeitete sich eine Führung, setzte sich zwischenzeitlich auf fünf Treffer ab - um dann zur Pause doch nur mit 17:14 vorn zu liegen.

Die Partie blieb auch nach der Pause zuweilen hektisch. Magdeburg legte vor, Gummersbach hielt den Abstand eng. Magdeburg verteidigte jetzt allerdings besser und erhöhte nach und nach auf sechs Tore Vorsprung (29:23/47.). Der VfL gab sich nicht auf und verkürzte noch einmal, doch die Gäste entschieden die Partie wenige Minuten vor Schluss beim 34:27 endgültig.