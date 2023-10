Magdeburg - Angetrieben vom überragenden Regisseur Felix Claar und einem starken Nikola Portner im Tor haben die Handballer des SC Magdeburg ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf mit 31:29 (1:14) gewonnen. Beim sechsten Sieg in Serie waren Omar Ingi Magnusson (7/5) und Claar (5) die erfolgreichsten Torschützen für den Champions-League-Sieger. Für Hannover traf Uladzislau Kulesh (6) vor 6600 Zuschauern am häufigsten. Nach dem Erfolg rückte Magdeburg auf Rang zwei vor.

Hannover kam besser in die Partie, führte nach vier Minuten mit 3:1. Zwar kam der Gastgeber schnell wieder zurück, ging auch in Führung, nur absetzen konnte er sich nicht. So ging Hannover mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hatte es der SCM vor allem Portner zu verdanken, dass er sich ab der 41. Minute vorentscheidend absetzen konnte. Der Keeper zeigte insgesamt zehn Paraden, gestatte den Gästen neun Minuten lang keinen Treffer und seinem Team damit die Möglichkeit, sich auf fünf Tore abzusetzen (25:20/49.).

Dank der Wurfstärke von Kulesh kam der TSV zwar noch einmal bis auf ein Tor heran, eine clever genommene Auszeit von SCM-Trainer Bennet Wiegert kurz vor dem Ende gestattete seiner Mannschaft aber noch den entscheidenden Wurf durch Daniel Pettersson. Zudem erwies Hannovers Branko Vujovic 41 Sekunden vor Schluss mit einer absolut vermeidbaren Zeitstrafe seinem Team einen Bärendienst.