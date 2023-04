Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert reagiert an der Seitenlinie.

Magdeburg - Eine Woche nach der Finalniederlage im DHB-Pokal hat der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga einen Arbeitssieg gefeiert. Gegen Hannover-Burgdorf gab es am Sonntagnachmittag ein 31:30 (13:12). Bester Magdeburger Schütze war einmal mehr Kay Smits mit elf Treffern. In der Tabelle bleibt der SC Magdeburg zwei Punkte hinter den Spitzenteams Kiel und Berlin auf Rang drei.

Beim Deutschen Meister stand etwas überraschend Oscar Bergendahl im Kader, obwohl Trainer Bennet Wiegert mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit gerechnet hatte - der Schwede kam allerdings nicht zum Einsatz. Der SCM erarbeitete über Siebenmeter eine knappe Führung (5:3/10.). Magdeburg verpasste es, sich auf drei Treffer abzusetzen, musste allerdings früh Philipp Weber wegen einer Schulterblessur herausnehmen. Die Grün-Roten kamen zu selten ins Tempo und scheiterten zu oft am ehemaligen Magdeburger Dario Quenstedt im Gästetor.

Nach der Pause erhöhte der SCM erstmals auf drei Tore, Hannover reagierte mit dem siebten Feldspieler - und Magdeburg traf nach einer Parade von Mike Jensen zum 18:14 (37.). Die Gäste blieben beim Spiel mit leerem Tor im Angriff, der SCM erhöhte noch einmal auf fünf Tore Vorsprung. Hannover kämpfte sich allerdings wieder auf ein Tor heran (28:27/53.), hielt das Spiel bis in die Schluss-Sekunden offen, doch der SCM brachte den Sieg ins Ziel.