Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und die deutsche Nationalmannschaft müssen in den nächsten Spielen auf Luca Witzke verzichten. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, zog sich der Nationalspieler beim 33:32-Heimsieg gegen den SC Magdeburg eine Schulterverletzung zu. „Bei der Diagnostik hat sich eine Kapselverletzung in seiner linken Schulter herausgestellt“, sagte Mannschaftsarzt Pierre Hepp.

Aufgrund der Verletzung wird Witzke dem SC DHfK Leipzig mindestens beim kommenden Auswärtsspiel gegen den THW Kiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) fehlen. Zudem verpasst der Spielmacher die beiden Länderspiele am 9. und 12. März gegen Weltmeister Dänemark.