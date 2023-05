Göppingen - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben auch im Spiel bei Frisch Auf Göppingen keinen Weg aus der Krise gefunden. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson musste sich am Donnerstagabend mit 30:34 (16:19) geschlagen geben und blieb damit zum achten Mal nacheinander ohne Sieg. Mit jeweils fünf Toren waren Luca Witzke und Matej Klima vor 3800 Zuschauern die besten Werfer der Leipziger, die nun bei 25:35 Punkten stehen. Ein Lichtblick war der 20-jährige Finn-Lukas Leun, der vier Treffer erzielte.

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams den Erfolg über schnelles Umschaltspiel suchten. Die Leipziger erwischten den etwas besseren Start, gerieten nach einem 4:0-Lauf der Gastgeber jedoch mit 8:11 (19. Minute) in Rückstand. Wiederholt offenbarten die Gäste große Lücken in der Defensive, zudem hielten ihre beiden Torhüter Kristian Saeveraas und Mohamed El-Tayar in der gesamten ersten Halbzeit nur zwei Bälle. Die Leipziger wiesen zwar ebenfalls eine hohe Effizienz im Abschluss auf, leisteten sich aber zu viele technische Fehler, um die Halbzeitführung von Frisch Auf gefährden zu können.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzten sich die Göppinger mit fünf Toren in Serie auf 24:16 (37.) ab. Auch eine Auszeit brachte die in dieser Phase desolaten Leipziger nicht in die Spur zurück. Beim 28:18 (43.) führten die Gastgeber erstmals zweistellig. Die Sigtryggsson-Schützlinge ließen sich allerdings nicht hängen und kämpften sich bis zur 51. Minute auf 26:31 heran. In der Schlussphase agierten sie dann zu fehlerhaft, um noch einmal ernsthaft Spannung zu erzeugen.