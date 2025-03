Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga die dritte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag nach einer schwachen Vorstellung dem TBV Lemgo Lippe deutlich mit 26:35 (12:19). Nationalspieler Luca Witzke und Lukas Binder waren mit jeweils fünf Toren die besten Werfer des SC DHfK, der mit 17:29 Punkten auf Rang 13 abrutschte.

Die Leipziger, bei denen Franz Semper nach mehrwöchiger Verletzungspause ein unauffälliges Comeback feierte, bekamen in der Defensive zunächst keinen Zugriff und gerieten schnell mit 2:5 (5. Minute) in Rückstand. Zwar tasteten sie sich in der Folge auf 7:8 (11.) heran, blieben danach jedoch fast acht Minuten ohne Torerfolg. Lemgo agierte im Angriff deutlich abgeklärter und setzte sich bis zur 26. Minute gegen zu passive Gastgeber auf 18:10 ab.

In die zweite Halbzeit starteten die Leipziger mit deutlich mehr Energie. Sie scheiterten aber wiederholt am glänzend aufgelegten TBV-Torhüter Constantin Möstl. So bauten die Gäste ihre Führung bis zur 40. Minute auf 24:15 aus und demoralisierten damit die Leipziger, die sich fortan ihrem Schicksal ergaben. Bis zur 55. Minute wuchs der Rückstand der Gastgeber auf 22:33 an, ehe in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik gelang.