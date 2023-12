Wetzlar - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiter auf den zweiten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison warten. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Mittwochabend bei der HSG Wetzlar mit 27:30 (15:15). Bester Werfer des SC DHfK vor 3153 Zuschauern war Viggo Kristjansson mit neun Toren. Das Hinspiel hatte Leipzig mit 36:30 gewonnen. In der Tabelle rutschten die Sachsen nach der dritten Niederlage in Folge mit 15:21 Punkten auf Rang zehn.

Beide Teams fanden im Angriff sofort ihren Rhythmus und kamen über ihre Rückraumspieler verlässlich zu guten Abschlüssen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit vielen Führungswechseln setzte sich Wetzlar beim 9:7 (17. Minute) erstmals auf zwei Tore ab. Die Leipziger um den überragenden Kristjansson, der in der ersten Hälfte siebenmal traf, konterten jedoch mit vier Toren nacheinander zum 11:9 (21.). Zwei unnötige Gegentore in der Schlussminute verhinderten eine Leipziger Halbzeitführung.

Den zweiten Durchgang eröffneten die Wetzlarer mit einem 3:0-Lauf zum 18:15 (34.). Der SC DHfK ließ sich aber nicht abschütteln und glich durch Kapitän Simon Ernst zum 19:19 (40.) aus. Bis zum 23:23 (48.) hielten die Leipziger mit den Gastgebern Schritt, verloren dann aber den Anschluss, weil bei der HSG Torhüter Till Klimpke (13 Paraden) immer stärker wurde. Dagegen wehrten die Leipziger Torhüter Domenico Ebner und Kristian Saeveras insgesamt nur acht Bälle ab. So setzten sich die Wetzlarer bis zur 57. Minute vorentscheidend auf 29:25 ab und verbuchten ihren vierten Heimsieg.