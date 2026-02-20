Die Leipziger Bundesliga-Handballer liegen in Wetzlar meist knapp in Führung, können sich aber nicht entscheidend absetzen. Am Ende können sie auch mit dem Remis leben.

Mit 16 Paraden hatte Torwart Domenico Ebner großen Anteil daran, dass die Handballer des SC DHfK Leipzig im Kellerduell bei der HSG Wetzlar ein Remis erreichten. (Archivbild)

Wetzlar - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben im Bundesliga-Abstiegskampf einen Befreiungsschlag verpasst. Das Team von Trainer Frank Carstens musste sich am Freitagabend im Kellerduell bei der HSG Wetzlar nach langer Führung mit einem 26:26 (17:16) begnügen.

Nationalspieler Franz Semper war vor 4.330 Zuschauern mit sechs Toren der beste Werfer des SC DHfK, der nun bei 8:34 Punkten steht. Die vom ehemaligen Leipziger Runar Sigtryggsson trainierten Wetzlarer bleiben mit 8:36 Punkten Tabellenletzter.

Das Kellerduell begann ohne Abtasten. Beide Teams suchten ihr Heil sofort in der Offensive. Die Leipziger überzeugten mit schnellem Umschaltspiel und führten nach zehn Minuten mit 9:7. Danach wurde die Partie deutlich hektischer. Die Gastgeber mussten in der 20. Minute eine Rote Karte für ihren Toptorjäger Philipp Ahouansou hinnehmen, hielten aber bis zur Pause den Anschluss.

Nach dem Wechsel setzten sich die Leipziger auf 22:19 (43.) ab. In der Folge gelang den Gästen in der Offensive fast gar nichts mehr, doch der überragende Torwart Domenico Ebner (16 Paraden) verhinderte, dass Wetzlar die Führung übernehmen konnte. Mit dem letzten Angriff hatte Leipzig noch die Chance auf den Sieg, doch William Bogojevic blieb mit seinem Wurf im Block hängen.