Im ersten Heimspiel seit zwei Monaten dominieren Leipzigs Bundesliga-Handballer das Ostduell mit Potsdam und können in der zweiten Hälfte sogar Kräfte sparen für die kommenden Aufgaben.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihren ersten Bundesliga-Sieg im Jahr 2025 verbucht. Das Team von Trainer Rúnar Sigtryggsson bezwang das punktlose Schlusslicht 1. VfL Potsdam vor 4.602 Zuschauern völlig ungefährdet mit 32:19 (17:10). Bester Werfer des SC DHfK war Linksaußen Lukas Binder mit neun Toren.

Dabei begann die Partie für die Gastgeber denkbar ungünstig. Schon nach 52 Sekunden kassierte Kreisläufer Moritz Preuss die Rote Karte. Die Leipziger hatten zu Beginn Mühe, ins Tempospiel zu finden, konnten sich aber auf die Eins-gegen-Eins-Qualitäten von Nationalspieler Luca Witzke verlassen.

Leipzig stellt die Weichen früh auf Sieg

Als dann auch noch Torhüter Domenico Ebner besser ins Spiel fand, zogen die Gastgeber auf 10:5 (17. Minute) davon. Potsdam agierte immer fahriger und dem SC DHfK genügte ein solider Auftritt, um sich bis zur Pause auf sieben Tore abzusetzen.

Auch nach dem Wechsel kontrollierten die Leipziger das Spiel ohne große Mühe. In der 36. Minute wuchs der Vorsprung erstmals auf zehn Tore an (21:11). Sigtryggsson konnte es sich dann erlauben, seine Topspieler zu schonen, ohne dass der klare Erfolg in Gefahr geriet.