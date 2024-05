Die Sauer-Orgel in der Glaubenskirche im Berliner Stadtteil Tempelhof.

Berlin - Nach einer Sanierung kann die sogenannte Sauer-Orgel in der Glaubenskirche im Berliner Stadtteil Tempelhof wieder erklingen. Am Pfingstsonntag (11.00 Uhr) ist in der Kirche ein Gottesdienst zur Orgelweihe vorgesehen.

Die Orgel mit 3573 Pfeifen und 55 Registern wurde nach Angaben der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die sich an der Restaurierung mit 50.000 Euro beteiligte, zwischen 1914 und 1915 von W. Sauer Orgelbau als Opus 1180 gebaut. Das in Frankfurt/Oder sitzende Unternehmen war 1857 von Wilhelm Sauer gegründet worden.

Heute seien nur noch Teile des ursprünglichen Registerbestandes vorhanden, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Balganlage, Windladen und Gehäuse seien allerdings nahezu im Originalzustand erhalten. Etwa die Hälfte des Pfeifenwerks stamme aus der ursprünglichen Orgel von 1915.