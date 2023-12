Borna - Ein auf der Bundesstraße 93 bei Borna in Westsachsen verunglückter Sattelzug hat hohen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Leipziger Polizei vom Sonntag war das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen in der Nähe von Blumenroda am vergangenen Freitag von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 65 Jahre alte Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus, am Sattelzug entstand Sachschaden von geschätzt etwa 22.000 Euro. Zudem wurden ein Leitpfosten samt Verankerung aus dem Boden gerissen und die Umgebung beschädigt. Zudem war die Bundesstraße wegen der Bergung des Lkw für etwa sechs Stunden gesperrt. Zur Unfallursache wird ermittelt.