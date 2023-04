Hohe Börde/Wolmirstedt - Im Landkreis Börde ist ein Sattelzug gestohlen worden, in dem sich 15 Küchen befanden. Das Fahrzeug stand auf einem Tankstellengelände in Irxleben, einem Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden wird auf bis zu 345.000 Euro beziffert. Der Sattelzug wurde zwischen Freitagnachmittag und der Nacht zum Montag erbeutet.

Zudem haben noch unbekannte Täter in Wolmirstedt - ebenfalls im Landkreis Börde - zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen einen Radlader gestohlen. Der Schaden in diesem Fall liegt laut Polizei bei rund 60.000 Euro.