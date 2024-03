Auf Sansibar sind mehrere Menschen gestorben, weil sie kontaminiertes Fleisch einer Meeresschildkröte gegessen hatten. 78 weitere Personen erlitten Lebensmittelvergiftungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Sansibar/DUR. - Schildkrötenfleisch gilt in einigen Teilen der Welt als Delikatesse. Doch in diesem Fall ging der Verzehr des Fleisches verheerend aus. Acht Kinder und eine Frau starben auf Sansibar, nachdem sie das Fleisch einer Meeresschildkröte gegessen hatten. Dies berichtet Associated Press News.

Wie weiter bekannt wurde, mussten 78 andere Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden, weil sie sich eine Lebensmittelvergiftung zuzogen hatten. Für eine Mutter und acht Kinder kam allerdings jede Hilfe zu spät, so der Amtsarzt des Bezirks Mkoani, Dr. Haji Bakari. Er bestätigte gegenüber Associated Press News, dass alle Opfer das Fleisch der Meeresschildkröte gegessen hatten und daran gestorben waren.

Jährlich Vergiftungen durch Schildkrötenfleisch

In der Region Sansibar des Staates Tansania essen die Menschen immer wieder Fleisch der geschützten Meeresschildkröten und vergiften sich daran. Grund für die Todesfälle ist wohl Chelonitoxismus, eine Art Lebensmittelvergiftung. Es wird vermutet, dass Algen, die von den Schildkröten gefressen werden, Giftstoffe im Schildkrötenfleisch ablagern. Dadurch wird der Verzehr des Schildkrötenfleisches zum Risiko, heißt es vom Staat Tansania.

Chelonitoxismus führt oft zu sehr gefährlichen und teils auch tödlichen Massenvergiftungen. Vor allem Kinder und ältere Menschen können an dem Fleisch sterben, aber auch gesunde Erwachsene, gab der halbautonome Teilstaat Sansibar bekannt. Nach dem Vorfall wurde ein Katastrophenschutzteam in die Region entsandt, um die Menschen vor dem Verzehr von Meeresschildkrötenfleisch zu warnen.

Wie NBC News berichtete, waren bereits im November 2021 sieben Menschen, darunter ein dreijähriges Kind, auf der Insel Pemba an Vergiftungen durch Meeresschildkrötenfleisch verstorben.