„Ich bin zu 1000 Prozent gegen rechts und gegen die AfD“, sagt die 32-jährige Sängerin in einem Interview. Für diese klare Positionierung nehme sie auch in Kauf, Follower zu verlieren.

Hamburg - Sängerin Lena Meyer-Landrut fordert einen härteren Umgang mit Rechtspopulisten. „Die AfD muss verboten werden“, sagte sie dem „Spiegel“. „Man hat in diesem Land und zu dieser Zeit einfach nicht die Option, sich weit rechts zu positionieren. Das wiederhole ich gern auf all meinen Plattformen. Auch wenn ich dadurch Follower verliere, es kümmert mich nicht. Ich bin zu 1000 Prozent gegen rechts und gegen die AfD.“

Weiter sprach die 32-Jährige in dem Interview über Selbstzweifel, ihre Psyche und die Depression, an der sie leide. Die Diagnose, so Lena Meyer-Landrut, habe sie lange bewusst nicht öffentlich gemacht. Sie wolle „keine Depressionsaktivistin sein“, sagte Meyer-Landrut. „Das können andere viel besser. Ich möchte auch nicht nur darauf reduziert werden. Für mich ist diese Diagnose einfach Teil meines Lebens, Teil einer Normalität. Sie gehört zu mir. Ich mag es nicht, wenn Depressionen wie eine Sensation behandelt werden.“ Sie habe zum Glück eine tolle Therapeutin, die ihr beigebracht habe, wie sie sich selbst helfen könne.