Los Angeles - Sandra Hüller hat Chancen auf einen Golden Globe. Die aus Suhl in Thüringen stammende Schauspielerin wurde am Montag in Beverly Hills für ihre Rolle in dem Justizdrama „Anatomie eines Falls“ nominiert. In dem Film der französischen Regisseurin Justine Triet spielt Hüller (45) eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht.

Mit Hüller treten in der Sparte „Beste Darstellerin in einem Filmdrama“ fünf weitere Schauspielerinnen an, darunter Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“), Carey Mulligan („Maestro“) und Annette Bening („Nyad“).

Die Nominierungen für die Golden Globes in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die Trophäen sollen am 7. Januar 2024 vergeben werden.