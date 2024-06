Nach einem bewölkten und regnerischen Start scheint die Sonne am Nachmittag in Thüringen. Die Temperaturen erreichen 21 Grad.

Klatschmohn wächst mit in einem Feld. Am Himmel hängen dunkle Wolken.

Erfurt - Die Sonne zeigt sich am Samstag in Thüringen erst am Nachmittag. Der Tag startet mit dichten Wolken, bis zum Mittag zieht von Westen nach Osten schauerartiger Regen durch den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Am Nachmittag hört es auf zu regnen, es lockert auf und die Sonne scheint immer mehr. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21, im Bergland 13 bis 18 Grad.

Bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Sonntag weiter, die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 7 Grad. Am Sonntag ist es zwischen bewölkten Phasen sonnig. Abgesehen von örtlichen Schauern am Mittag und Nachmittag bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 23, im Bergland auf 14 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es zunächst trocken bei 12 bis 9 Grad, gegen Morgen fällt örtlich etwas Regen. Der Montag startet mit dichter Bewölkung, nachmittags beginnt es gebietsweise zu schauern. Dabei schließen die Meteorologen einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und Hagel nicht aus. Die Höchstwerte der Temperatur liegen bei 22 bis 26, im Bergland 19 bis 22 Grad.