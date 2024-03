Salzsäure am Güterverkehrszentrum in Leipzig ausgelaufen

Leipzig - Auslaufende Salzsäure hat am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Güterverkehrszentrum in Leipzig geführt. Aus einem Kesselwagen sei die Säure aus noch unbekannter Ursache ausgelaufen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Feuerwehr habe die Salzsäure aufgefangen und das Ventil wieder verschlossen. Es habe keine Gefahr bestanden und es sei auch niemand verletzt worden, hieß es weiter.