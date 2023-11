Weimar - Ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel werden Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman in einem Blog für die Klassik Stiftung Weimar festhalten. Zehn Beiträge sind demnach in der Reihe „Gleichzeit“ geplant, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Zuvor wurde der erste Blog-Beitrag veröffentlicht. Die Beiträge seien „ein literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa“.

Die Texte sollen zusätzlich eingesprochen werden und so ab dem 3. Dezember bei Deutschlandfunk Kultur gesendet werden sowie in der App „Dlf Audiothek“ abrufbar sein.

Sasha Marianna Salzmann ist bekannt für Theaterstücke und Romane, etwa „Außer sich“ über eine jüdische Identitätsfindung. Ofer Waldman wurde in Jerusalem geboren und zog 1999 als Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra nach Berlin. Der freie Autor und Journalist gewann mit einem Beitrag über den Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann den Deutschen Hörspielpreis 2021.

Terroristen hatten im Auftrag der islamistischen Hamas am 7. Oktober Massaker unter Zivilisten in Israel verübt. Israel reagierte mit einer Militäroffensive im Gazastreifen.