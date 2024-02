Bernburg - Der Salzlandkreis hat sein fast 550 Tage lang geltendes Wasserentnahmeverbot aufgehoben. Die Pegelstände der Flüsse hätten sich nach den ergiebigen Niederschlägen in den vergangenen Monaten erholt, die Menschen dürften nun wieder Wasser aus oberirdischen Gewässern wie Bächen und Seen und auch Grundwasser entnehmen, teilte der Landkreis am Freitag in Bernburg mit. Das Verbot war vor fast anderthalb Jahren, am 8. August 2022, per Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Beim Grundwasser bleibe die Lage aber weiterhin angespannt. Trotz der vielen Niederschläge liegen die Grundwasserpegel noch unter dem Niveau von 2021, wie es weiter hieß. Der Kreis rief dazu auf, weiter sorgsam mit Wasser umzugehen.