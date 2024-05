Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am letzten Saisonspieltag auf seinen Linksverteidiger Rogerio verzichten. Wie der Club am Mittwoch auf der Plattform X mitteilte, wurde der 26 Jahre alte Brasilianer am rechten Knie operiert und wird damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Mainz 05 fehlen.

In seiner Premierensaison für den VfL lief der Abwehrspieler, der vom italienischen Erstligisten US Sassuolo verpflichtet worden war, in 13 Erstliga-Spielen auf. Seinen letzten Einsatz hatte Rogerio am 16. März bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg.