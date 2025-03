Kiel - Offensivspieler Andu Kelati wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel absolvieren. „Der wird für den Rest der Runde ausfallen“, teilte Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz vor dem Nordduell gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit.

Der 22-jährige Sommer-Neuzugang des Tabellenletzten plagt sich schon seit Monaten mit Problemen an einer Sehne im Knie herum. Seit seinem Wechsel im Juli 2024 von der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim absolvierte er acht Einsätze für die Kieler.

Trainer Werner kehrt nach Kiel zurück

In der kommenden Spielzeit soll er laut Trainer Rapp wieder eine Rolle spielen. „Er ist total happy hier in Kiel. Und von dem her freuen wir uns einfach, in der nächsten Saison einen sehr guten Spieler quasi als Neuzugang begrüßen zu können.“

Am Wochenende kehrt Werder-Coach Ole Werner zum ersten Mal als Trainer zu seinem Ex-Club ins Holstein-Stadion zurück. Nach seinen Stationen im Jugendbereich und unter anderem bei der zweiten Auswahl trainierte der 36-Jährige den Club zwischen 2019 und 2021, scheiterte dabei in der Relegation am Aufstieg in die Bundesliga.