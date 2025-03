Technik erleben - aber nicht nur: An den Schiffshebewerken Niederfinow beginnt die neue Saison mit Rundfahrten, Abendführungen und Wildpferden.

Die Schiffshebewerke in Niederfinow sollen am Abend festlich beleuchtet werden. (Archivbild)

Niederfinow - Die Schiffshebewerke in Niederfinow gelten als Publikumsmagnete - an diesem Montag beginnt dort wieder die touristische Saison. Nach der Winterpause werden täglich Besichtigungen und Besucher-Führungen angeboten.

Die Schiffshebewerke, mit denen Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern überwinden, ziehen nach Angaben der Tourismusgesellschaft Niederfinow mehrere Hunderttausend Besucher jährlich an. Sie gelten als Meisterwerke der Ingenieurbaukunst.

Das Besucher-Programm für die neue Saison steht: Am Frauentag, 8. März, startet die Fahrgastschifffahrt mit einer Rundfahrt durch ein Hebewerk, wie die Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow mbH ankündigte. An Ostern gibt es auch abends Führungen durch das beleuchtete Bauwerk. Im Mai ziehen wieder Wildpferde auf ihre Sommerweide bei den Schiffshebewerken. Ein Konzert und mehrere Feste stehen an. Die Saison endet im Dezember mit einer Sternschnuppennacht.