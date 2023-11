Potsdam - Glühwein und Stollen haben jetzt Saison: Vier Wochen vor dem Fest eröffneten am Montag einige Kommunen in Brandenburg die Weihnachtsmärkte.

In Potsdam schnitt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) einen XXL-Stollen an. Auch in Cottus verteilte der Rathauschef bei winterlich-kalten Temperaturen weihnachtliches Gebäck. In Brandenburg an der Havel gibt es auf dem Weihnachtsmarkt seit Montag auch eine Kunsteislaufbahn.

Vor dem Start der traditionellen Märkte klagten Veranstalter und Hütten-Betreiber über knappes Personal und Preissteigerungen. Die Glühwein-Preise dürften in diesem Jahr aber wieder bei um die 3,50 bis 4 Euro liegen, hieß es.

In den kommenden Tagen und an den bevorstehenden Adventswochenenden öffnen in weiteren Städten Händler und Handwerker ihre Buden, etwa in Prenzlau und Eberswalde. Im Spreewald lädt die Stadt Lübbenau zu einem maritimen Weihnachtsmarkt samt Kahnfahrten (2./3.12) ein. Der böhmische Weihnachtsmarkt etwa startet am 1. bis 3. Dezember in Potsdam-Babelsberg - dem Stadtteil, in dem sich einst böhmische Weber ansiedelten.