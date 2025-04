Im Winterhalbjahr können Wohnungslose in den Räumen der Dresdner Kirchengemeinden übernachten. In dieser Saison kamen besonders viele Frauen.

In den Wintermonaten öffnen sieben Dresdner Gemeinden jeden Tag abwechselnd ihre Räume für Wohnungslose und Bedürftige. (Archivbild)

Dresden - Die Nachtcafés von Dresdner Kirchengemeinden haben rund 3.550 Gäste in den vergangenen Monaten beherbergt. „Am Ende der Saison lässt sich sagen: Immer mehr und nicht nur wohnungslose, sondern auch bedürftige Menschen, nutzten unser Angebot – die christliche Tischgemeinschaft mit einem gemeinsamen Abendessen und Gespräch“, sagte Gerd Grabowski, Sprecher des Nachtcafé-Koordinierungskreises laut einer Mitteilung der Diakonie.

Die Gästezahl war demnach auf dem höchsten Stand seit der Corona-Pandemie. Fast jeden Abend seien die Nachtcafés mit durchschnittlich 20 bis 22 Gästen an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. „Besonders auffällig war der gestiegene Frauenanteil im Vergleich zu den Vorjahren – vielleicht ein Hinweis darauf, dass durch die angespannte Wohnungsmarktsituation auch vermehrt Frauen wohnungslos werden“, berichtet Daniela Feister von der Diakonie Dresden. Darüber hinaus waren die Ehrenamtlichen den Angaben nach durch mehr Sucht- und psychische Erkrankungen bei Gästen gefordert.

Angebot als Ergänzung zu Obdachlosenunterkünften

Die Saison endete am 31. März. An dem Projekt sind sieben Dresdner Kirchen beteiligt. In den Wintermonaten öffnet jeden Tag eine andere Gemeinde nachts ihre Türen für Wohnungslose und Bedürftige.

Die Nachtcafés dienen als Ergänzung zu den städtischen Obdachlosenunterkünften. Neben einem Schlafplatz bekommen die Gäste dort Getränke, eine warme Mahlzeit und ein gemeinsames Frühstück. Es gibt auch die Möglichkeit, zu duschen und Wäsche zu waschen.

Das erste Nachtcafé eröffnete 1995 auf Initiative von Studierenden der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden. Seither organisieren die christlichen Kirchgemeinden der Stadt über konfessionelle Grenzen hinweg im Winterhalbjahr dieses Angebot.