Fußball-Profi Amos Pieper von Werder Bremen hatte sich gerade erst von einem Knöchelbruch erholt. Jetzt muss er zum zweiten Mal in einer Saison operiert werden.

Bremen - Abwehrspieler Amos Pieper von Werder Bremen muss zum zweiten Mal in wenigen Monaten am Sprunggelenk operiert werden und fällt deshalb bis zum Ende dieser Saison aus. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hatte im Oktober einen Knöchelbruch erlitten. Bei seinem Comeback am vergangenen Freitag im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) bekam er einen Schlag auf dieselbe Stelle und musste ausgewechselt werden.

„Es tut uns sehr leid für Amos, weil er sich nach seinem Knöchelbruch schneller als gedacht wieder 'rangekämpft hatte und jetzt vor der nächsten Operation steht“, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz. „Wir geben ihm alle Unterstützung, die er braucht, und wir gehen davon aus, dass er zum Trainingsstart für die neue Saison wieder zur Verfügung stehen wird.“