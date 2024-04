Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft nach der zweiten Niederlage in der Vorschlussrunde ausgeschieden. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich am Samstag in der heimischen Arena im Playoff-Halbfinalspiel Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart deutlich mit 0:3 (18:25, 16:25, 16:25) geschlagen geben. Der Vorrundendritte hatte in der Best-of-three-Serie am Mittwoch bereits die erste Partie in Stuttgart mit 0:3 verloren.

Ein kleines Trostpflaster: Die Dresdnerinnen dürfen sich nach einer Saison mit einigen Verletzungs- und Krankheitsproblemen wie im Vorjahr erneut über die Bronzemedaille und den Startplatz im Europapokal in der nächsten Saison freuen.

Vor 2801 Zuschauern diktierten die Stuttgarterinnen nach einer kurzen Abtastphase mit druckvollem Aufschlags- und Angriffsspiel sowie einer stabilen Blockabwehr das Geschehen auf dem Feld. Einmal mehr ragte aus einer geschossenen Mannschaftsleistung der MTV-Damen Ausnahmekönnerin Krystal Rivers (21) heraus. Dagegen unterliefen den Elbestädterinnen zu viele leichte Fehler. Insgesamt zeigte sich Stuttgart am Ende dem DSC in allen Belangen klar überlegen.