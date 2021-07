Saharaluft kommt nach Deutschland: Weitere Unwetter am Wochenende möglich

Warme bis heiße Sommetemperaturen sind in dieser Woche zu erwarten. Jedoch können am Wochenedne auch erneute Unwetterlagen auf Deutschland zukommen.

Halle (Saale)/MZ/acs - Die aktuelle Woche verspricht warme Sommertemperaturen. Jedoch können am Wochenende auch wieder Unwetter möglich sein. Grund dafür sei vor allem warme Saharaluft, die gegen Ende der Woche zunehmend nach Deutschland vorstößt und feuchte Luftmassen mit sich bringt. Das berichtet daswetter.com.

Wochenstart mit warmen Temperaturen

Die Woche startet zunächst mit warmen Temperaturen. Höchstwerte von bis zu 25 Grad, im Südwesten sogar bis zu 30 Grad, sind dabei möglich. Auch in den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands sind zunächst mit wärmeren Temperaturen zu rechnen.

Die Höchstwerte bewegen sich auch in den darauf folgenden Tagen um die 25 Grad. Ab Donnerstag nehmen die Temperaturen noch einmal zu: Es wird heiß. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 32 Grad an, am Freitag sind sogar 33 oder 34 Grad möglich.

Warmes und trockenes Wetter: In Hochwassergebieten wird der Schlamm hart wie Stein



Das warme Wetter sorgt in den Hochwasser-Katastrophengebieten in Deutschland für weitere Herausforderungen bei den Aufräumarbeiten.

Hitze und Sonne sorgen dafür, dass der zurückgebliebene Schlamm steinhart wird. Das Entfernen des Schlamms, der viele Häuser, Gebäude und Straßen in den Krisengebieten überzogen hat, wird damit zu einer noch größeren Herausforderung.

Saharaluft am Wochenende sorgt für schwüle Luft und Unwetter

Ab Freitag wird das Wetter dann schon wieder schwüler. Weitere Unwetterlagen sind zu erwarten. Das liegt vor allem daran, dass zum Wochenende zunehmend warme Saharaluft nach Deutschland vorstößt und aus dem Mittelmeerraum feuchte Luftmassen mit sich bringt.

Die darauf folgende schwüle Wetterlage kann schon am Freitag vermehrt zu Schauern und Gewittern führen. Am Wochenende sind flächendeckend mit starken Schauern und Gewittern zu rechnen.

Erneute Unwetter am Wochenende zu erwarten

Auch in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nimmt das Unwetterpotential wieder zu. Allerdings sind nach aktuellem Stand keine so heftigen Regenfälle zu erwarten wie in den vergangenen Tagen, zumindest nicht flächendeckend.

Ein neuer Unwetterschwerpunkt scheint sich hingegen in Süddeutschland abzuzeichnen. Im südlichen Teil von Bayern und Baden-Württemberg wird mit mehr als 200 mm Regen pro Quadratmeter gerechnet.