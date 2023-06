Chemnitz - Die sächsische SPD will am Samstag (11.00 Uhr) auf einem Parteitag in Chemnitz eine neue Führungsriege wählen. Von dem Votum soll ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Denn alle Vorstandsmitglieder treten zur Wiederwahl an, darunter die beiden Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann. Nach der Eröffnung des zweitägigen Parteitages will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ein Grußwort halten. Später soll auch über Anträge entschieden werden. Der Leitantrag widmet sich dem Thema Fachkräftemangel, ein anderer betrifft die Sicherung der medizinischen Versorgung.

Homann hatte bereits zu Wochenbeginn das Ziel formuliert, dass die Sozialdemokraten nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der letzten Landtagswahl im kommenden Jahr bei der Landtagswahl im September 2024 gestärkt aus der Entscheidung der Wähler hervorgehen wollen. Bei der Wahl 2019 hatte die Sachsen-SPD mit 7,7 Prozent der Zweitstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. Nun wollen die Sozialdemokraten wieder deutlich zweistellig werden. Die Partei hat im Freistaat rund 4400 Mitglieder.