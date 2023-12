Kamenz - Die sächsische Industrie hat im Jahr 2022 deutlich weniger Energie verbraucht als im Jahr zuvor. Insgesamt stand am Ende des Jahres ein Verbrauch von Gas, Kohle oder Strom von 154 Petajoule und damit 12,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Bundesweit war der Energieverbrauch im verarbeitenden Gewerbe im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise um 9,1 Prozent gesunken. Innerhalb Sachsens verbrauchten vor allem Industriebetriebe im Landkreis Görlitz mit einem Plus von 9,4 Prozent deutlich mehr Energie als noch 2021. Im Landkreis Leipzig wurde der deutlichste Rückgang mit 19,0 Prozent gemessen.